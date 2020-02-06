قال المدير العام للادارة العامة للاطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد ان تمرين (شامل 6) يهدف الى مواجهة الازمات والكوارث الطبيعية تحت قيادة مشتركة والتصدي لها بأحدث الطرق والامكانيات.

جاء ذلك في كلمة للفريق المكراد نقلها بيان صحفي صادر عن ادارة العلاقات العامة والاعلام ب(الاطفاء) اليوم الخميس عقب التمرين الذي نفذته الإدارة في منطقة عريفجان تحت رعاية وحضور سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمشاركة 32 جهة معنية وحمل عنوان (القيادة المشتركة لادارة الازمات والكوارث).

وأوضح المكراد ان (شامل 6) تناول القيادة المشتركة لادارة الازمات والكوارث وكيفية اتخاذ القرارات وايصالها للقيادات الميدانية التي تعمل على انهاء الازمة وحلها بأفضل الطرق والوسائل المتاحة.

وأضاف أن التمرين هذا العام اشتمل على ست معضلات تضمنت حالات انقاذ لأهالي من منازلهم بعد ان حاصرتهم المياه ومنعتهم من الخروج بسبب الامطار الغزيرة التي دخلت المناطق السكنية الى جانب تمرين لحالة حرجة تم انتشالها من قبل الطيران العمودي.

ولفت الى أن التمرين احتوى أيضا على معضلة لاستخراج وانقاذ اشخاص محشورين بسبب حوادث المركبات من جراء سوء الاحوال الجوية كما اشتمل التمرين على فرضية لاخماد حريق لمنشأة تعرضت للانفجار بسبب تسرب الوقود وعملية بحث عن أشخاص مفقودين نتيجة زلزال أدى لانهيار عدة مباني حكومية وسكنية.

وأشار الى أن التمرين تناول عملية للسيطرة على تسرب مواد بتروكيماوية من أحد المستودعات وتأمين المكان موضحا أن التمرين تضمن كذلك العمل على تأهيل البنية التحتية وإعادة التيار الكهربائي وانتشال المركبات والاشجار من الطرق وحصر المنازل المتضررة وايجاد مساكن مؤقتة للمتضررين.

وفي ختام التمرين قدم الفريق المكراد درعا تذكاريا لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كما قدم دروعا تذكارية للجهات المشاركة عرفانا وتقديرا لجهودهم في نجاح التمرين.