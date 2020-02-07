محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 08 فبراير 2020

منذ 44 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
08 فبراير 2020

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
بارد والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 11&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 &#160 قدم.

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