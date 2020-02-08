تغلب نادي العربي اليوم الجمعة على نظيره الساحل بنتيجة (2-0) ضمن منافسات الجولة ال13 من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري STC).

وسجل هدفي العربي في المواجهة التي جمعتهما على استاد الشباب كل من محمد زنيفر في الدقيقة 85 والمحترف هنري في الدقيقة 90 ليرفع بذلك العربي رصيده إلى 18 نقطة فيما تجمد رصيد الساحل عند 14 نقطة.

وتستكمل الجولة ال13 منافساتها بعد غد الأحد بلقاءين إذ يجمع الأول اليرموك مع التضامن فيما يجمع الثاني السالمية مع النصر.