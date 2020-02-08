محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 09 فبراير 2020

منذ 56 ثانية
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
09 فبراير 2020

حالة الطقس
نهارًا:
إنخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلاً:
بارد جدا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 19°
الحرارة الصغرى: 07&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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