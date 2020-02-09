أكدت سفارة دولة الكويت لدى تايلند سلامة كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين في تايلند اثر حادث اطلاق النار الذي وقع اليوم السبت في منطقة (كوارت) وأدى الى مقتل وجرح عدد من الاشخاص.

وأوضحت السفارة في بيان لها بأنها قد باشرت فور وقوع الحادث اتصالاتها مع الجهات التايلندية المعنية التي أكدت عدم وجود اي مواطنين كويتيين حتى الان بين ضحايا أو جرحى هذا الحادث.

وأهابت السفارة بالمواطنين المتواجدين الابتعاد عن مكان الحادث واتباع تعليمات السلطات المعنية والتواصل مع السفارة على هاتف الطوارئ في حال الحاجة الى المساعدة.