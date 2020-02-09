فاز أربعة طلبة كويتيين اليوم الأحد بمراكز أولى في مسابقة (التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والالقاء الشعري وتعميق دراسة النحو) التي نظمتها جامعة الدول العربية على مستوى المرحلتين (المتوسطة والثانوية).

وفازت الطالبة فاطمة القراشي من مدرسة (الروضة) الثانوية بالعاصمة التعليمية بالمركز الأول فيما حصلت الطالبة غلا العنزي من مدرسة (جمانة بنت أبي طالب) الثانوية بالعاصمة التعليمية على المركز الأول مكرر.

كما حصد طلبة المرحلة المتوسطة مراكز متقدمة بالمسابقة حيث حصلت الطالبة فاطمة الزهراء مقصيد من مدرسة (أم سلمة) المتوسطة على المركز الرابع مكرر فيما حصل الطالب حسن المزيدي من مدرسة (قيس بن سلمة الأشجعي) على المركز الخامس.

وفي كلمة للجامعة العربية خلال الاحتفالية الخاصة بتكريم الطلبة الفائزين في المسابقة قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل الزوادي “اننا نتحدث اليوم عن لغتنا الأم التي وحدت بين العرب” مشيرا الى أنها تمثل مستقبل الأمة لدورها “المهم” في أحداث التنمية المستدامة والشاملة للمجتمع.

وأكد الزوادي أنه “ينبغي ايلاء اللغة العربية الفصحى التي ترتبط بتاريخنا وثقافتنا اهتماما كبيرا ورعاية متواصلة لتطويرها والنهوض بها نظرا لما تعانيه من تراجع وتحديات تهدف الى تشويهها واضعافها في ظل العولمة وانتشار الوسائل التكنولوجية الحديثة وهيمنة اللغات الأجنبية الأخرى”.

وأوضح أن الجامعة العربية أعدت استراتيجية للنهوض باللغة العربية تحت شعار “التمكين للغة العربية رمز هويتنا وأداة تنميتنا” وأقرها وزراء الثقافة العرب في اكتوبر 2018 مشيرا الى أن الامانة العامة للجامعة تعكف على إعداد خطة تنفيذية للاستراتيجية الخاصة بتمكين اللغة العربية لتحقيق الأهداف التي تسعى لها.

ووجه الزوادي رسالة الى الطلبة قائلا “انكم بتنافسكم وتفوقكم في اتقان اللغة العربية الفصحى وتعميق دراسة النحو تدعوننا الى التفاؤل بالمستقبل” مؤكدا أهمية دورهم في المستقبل بالاسهام في فاعلية بناء مجتمع المعرفة.

وشارك في المسابقة التي نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مصر على مستوى المرحلتين (المتوسطة والثانوية) أربعة طلبة من كل دولة من الدول المشاركة وهي (الكويت ومصر والسعودية والبحرين واليمن والعراق ولبنان وعمان واليمن) بواقع طالبين لكل مرحلة.