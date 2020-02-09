ريال مدريد يحول تأخره لفوز ساحق على أوساسونا

حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (4-1) على أوساسونا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا.

وسجل لريال مدريد إيسكو وراموس وفاسكيز ويوفيتش في الدقائق 33 و38 و85 و(90+2)، بينما سجل أوناي جارسيا هدف أوساسونا الوحيد في الدقيقة 14.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

أول تهديد في المباراة كان لأصحاب الأرض، إذ انطلق روبن جارسيا لاعب أوساسونا وراوغ دفاعات ريال مدريد، وسدد على المرمى لكن الحارس كورتوا تألق وتصدى للكرة في الدقيقة 4.

وتلقى أوساسونا ضربة موجعة بتعرض جون مونكويولا لاعب خط الوسط للإصابة، واضطر المدرب أراساتي لاستبداله والدفع بفران ميريدا بدلا منه.

ونجح أوناي جارسيا قلب دفاع أوساسونا في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 14، مستغلا كرة عرضية من ركلة ركنية نفذها زميله روبن جارسيا، وسدد بالرأس أقصى يسار الحارس كورتوا.

وكاد كريم بنزيما أن يُسجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 20، إذ استقبل كرة في العمق خلف دفاعات أوساسونا وانفرد بالحارس هيريرا ورواوغه وسدد على المرمى لكن الدفاع شتت الكرة من على خط المرمى.

وحاول جاريث بيل التسجيل في الدقيقة 17، حيث تلقى كرة عرضية من داني كارفاخال وسدد على الطائر لكن الكرة اصطدمت بالشباك الخارجية.

واستمرت محاولات ريال مدريد لتسجيل التعادل، واستغل داني كارفاخال خطأ كارثي بخروج حارس أوساسونا وسدد كرة على المرمى لكن المدافع إستوبينان تصدى للكرة من على خط المرمى في الدقيقة 29.

ونجح إيسكو في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 33، والذي استغل ارتداد الكرة من دفاع أوساسونا، ليُسدد كرة على الطائر أقصى يسار الحارس هيريرا.

وتألق هيريرا حارس أوساسونا في التصدي لتسديدة من داني كارفاخال في الدقيقة 36 وحولها إلى ركنية، وبنفس السيناريو تصدى لتسديدة أخرى من مودريتش.

ونجح سيرجيو راموس في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 38، حيث استلم كرة بالرأس من كاسيميرو ليُسدد بالرأس في شباك أوساسونا ويمنح التقدم للميرنجي.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول، متقدمًا في النتيجة بهدفين لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، هدد إينيجو بيريز لاعب أوساسونا مرمى ريال مدريد، بتسديد صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52، مرت أعلى مرمى كورتوا.

وأهدر روبن جارسيا هدف التعادل لأوساسونا في الدقيقة 53، حيث أرسل تسديدة أرضية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس كورتوا.

وقرر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، الدفع بلوكاس فاسكيز بدلا من جاريث بيل، ولاحقًا فينيسيوس جونيور بدلا من إيسكو، وأخيرًا يوفيتش بدلا من بنزيما.

وتألق رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، في تشتيت تسديدة من روبن جارسيا لاعب أوساسونا في محاولة لإدراك التعادل في الدقيقة 73.

ونجح البديل لوكاس فاسكيز في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 85، والذي تلقى تمريرة من كريم بنزيما في منطقة الجزاء، وسدد فاسكيز بقوة على يمين الحارس هيريرا.

وحاول جاييجو لاعب أوساسونا تهديد مرمى ريال مدريد في الدقيقة 90، بتسديدة لكن كورتوا أمسك بها بسهولة.

واختتم الرباعية لريال مدريد لوكا يوفيتش في الدقيقة 92، إذ استقبل تمريرة من فالفيردي في منطقة الجزاء، وسدد أقصى يمين الحارس هيريرا، ليُثبت زيدان رؤيته الثاقبة في اختيار تغييراته، ويُحافظ على الصدارة.



