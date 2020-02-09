محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 10 فبراير 2020

منذ ساعة واحدة
أضف تعليق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
10 فبراير 2020

حالة الطقس
نهارًا:
بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 20 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
بارد جدا والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية و الصحراوية .

الحرارة العظمى: 13°
الحرارة الصغرى: 06&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق