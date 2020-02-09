حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 10 فبراير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 20 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

بارد جدا والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية و الصحراوية .

الحرارة العظمى: 13°

الحرارة الصغرى: 06°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.