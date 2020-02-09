تأهل نادي كاظمة الى نهائي بطولة الدوري الكويتي لكرة السلة ال58 للموسم (2019-2020) وذلك بعد فوزه على نظيره القادسية اليوم الأحد بنتيجة (79-74) في المباراة الثالثة والفاصلة ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

وتمكن نادي كاظمة الذي احتل المركز الثالث في منافسات (دوري الستة) من تحقيق فوز ثاني على القادسية صاحب المركز الثاني في الدوري في مباراة قوية أقيمت على ملعب الأخير.

وتميز (كاظمة) دفاعا وهجوما لاسيما في الشوط الاول الذي تقدم به بفارق مريح فيما حاول (القادسية) في الشوط الثاني تقليص الفارق إلا أن اضاعة لاعبيه للعديد من الرميات الحرة حالت دون تحقيقهم الفوز لينهي كاظمة السلسلة لمصلحته بنتيجة انتصارين مقابل واحد.

وبهذه النتيجة ضرب نادي كاظمة موعدا مع نادي الكويت في نهائي البطولة الذي سيحدد لاحقا ويقام من ثلاث مباريات أيضا على أن يتوج بالبطولة النادي الذي يحرز فوزين من ثلاث علما ان (الكويت) تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزين دون مقابل على نظيره (الجهراء).