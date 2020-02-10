برشلونة يفلت بانتصار صعب من عرين بيتيس

حقق برشلونة انتصارا صعبا (3-2) على مضيفه ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ23 من الليجا.

وسجل للبلوجرانا، فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وكليمنت لينجليت، في الدقائق 9، و45+4، و72، بينما أحرز لريال بيتيس، سيرخيو كاناليس من ركلة جزاء في الدقيقة 6، ونبيل فقير في الدقيقة 26.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة، في وصافة الترتيب، بينما تجمد ريال بيتيس عند 28 نقطة، في المركز الثالث عشر.

وبدأت المباراة بضغط مبكر لريال بيتيس، حيث توغل الفرنسي نبيل فقير في منطقة جزاء برشلونة، وسدد كرة لمست يد كليمنت لينجليت مدافع البلوجرانا في الدقيقة 4.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو، واحتسب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، انبرى لتنفيذها كاناليس، الذي سدد على يمين الحارس تير شتيجن في الدقيقة 6، ليمنح ريال بيتيس هدف التقدم.

وجاء الرد سريعًا من برشلونة، حيث سجل فرينكي دي يونج هدف التعادل للبارسا، في الدقيقة 9، بعدما استقبل كرة في عمق منطقة الجزاء من ليونيل ميسي، وسدد على الطائر، على يمين الحارس روبليس.

وأهدر ليونيل ميسي قائد برشلونة، فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 23، حيث استقبل تمريرة في العمق من أنطوان جريزمان وسدد، لكن الحارس روبليس تصدى ببراعة.

ونجح نبيل فقير في تسجيل الهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 26، إذ تلقى تمريرة من زميله كارليس ألينيا،

وانطلق في منطقة الجزاء وأرسل تسديدة صاروخية أرضية على يسار تير شتيجن.

وحاول ألينيا أن يُضيف الهدف الثالث لريال بيتيس، إذ أرسل تسديد قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن تير شتيجن تصدى لها ببراعة في الدقيقة 45.

وسجل سيرجيو بوسكيتس هدف التعادل لبرشلونة في الثواني الأخيرة من الشوط، حيث تلقى كرة عرضية في منطقة الجزاء وسدد على يمين الحارس روبليس، وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (2-2).

ومع بداية الشوط الثاني، تألق حارس بيتيس جويل روبليس في التصدي لتسديدة من ليونيل ميسي قائد برشلونة، في الدقيقة 47، ليحرمه من التقدم.

وقام كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، بالدفع بجوردي ألبا وآرثر ميلو بدلا من جونيور فيربو وفيدال، ولاحقًا دفع براكيتيتش بدلا من جريزمان.

واستمرت محاولات ميسي من أجل تسجيل الهدف الثالث، حيث استقبل تمريرة من ألبا، وسدد لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى ريال بيتيس في الدقيقة 66.

ونجح الفرنسي كليمونت لينجليت مدافع برشلونة في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72، من كرة ثابتة نفذها ليونيل ميسي، وصلت إلى رأس لينجليت الذي سدد على يمين حارس ريال بيتيس.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية، لنبيل فقير بسبب اعتراضه بعدما تلقى البطاقة الأولى، وأيضًا تكرر السيناريو مع كليمونت لينجليت بسبب تدخله العنيف على خواكين لاعب ريال بيتيس، ليتم طرده في الدقيقة 79، لتستمر المباراة بـ10 لاعبين في كل فريق.

ونجح لاعبو برشلونة في الحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة، ليقتنص البارسا 3 نقاط ثمينة خلال مشوراه، ويواصل ملاحقته للغريم التقليدي ريال مدريد.