حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 11 فبراير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
بارد جدا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية و الصحراوية .
الحرارة العظمى: 12°
الحرارة الصغرى: 02°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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