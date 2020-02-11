توج العداء الكويتي ابراهيم الظفيري بالمركز الاول في سباق 800 متر عدوا بملتقى (سرقسطة) الدولي الذي اقيم في قصر الرياضة بمدينة (سرقسطة) الاسبانية.

وقال الظفيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء انه حصد المركز الاول في سباق 800 متر عدوا في الصالات المغلقة بعد ان قطع المسافة بزمن قدره دقيقة و50 ثانية و24 جزءا من الثانية متقدما بفارق 67 جزءا من الثانية على اقرب منافسيه الاسباني سيزار لاروسا يوم السبت الماضي.

واكد ان هذا النجاح يأتي في ضوء دعم الاتحاد والهيئة العامة للشباب والرياضة واتحاد ألعاب القوى في الكويت مشيرا الى ان هدفه التالي هو الدوري الماسي الذي ستقام جولته الاولى بالعاصمة القطرية الدوحة في شهر مايو المقبل.

وأعرب الظفيري عن امله ان يكون ضمن صفوف ابطال العالم وان يتمكن من تحقيق مراكز متقدمة شاكرا في هذا السياق كل من دعمه في مشواره وبشكل خاص مدربه المغربي حمو البوكيلي.

وفاز الظفيري بذهبية آسيا في الهند عام 2017 وفضية آسيا في الدوحة عام 2019 فيما فاز ايضا بفضية آسيا في الصين داخل القاعات المغلفة في عام 2014.

وتوج ايضا بذهبية بطولة مجلس التعاون الخليجي لألعاب القوى في عام 2017 وبرونزية آسيا داخل الصالات في ايران عام 2018 الى جانب فضية غرب آسيا 2012 في دبي وفضية غرب آسيا عام 2018 في العاصمة الأردنية عمان فيما تأهل ايضا لبطولة العالم لألعاب القوى في لندن عام 2017 وبلغ دور نصف النهائي.