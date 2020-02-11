حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 12 فبراير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
12 فبراير 2020
حالة الطقس
نهارًا:
بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
بارد جدا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية و الصحراوية .
الحرارة العظمى: 12°
الحرارة الصغرى: -1°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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