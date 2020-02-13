طقس الكويت.. تحسن تدريجي والحرارة إلى ارتفاع

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن حالة الطقس في البلاد تبدأ بالتحسن التدريجي اليوم الخميس تأثرا بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية معتدلة يبدأ معها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة العظمى والصغرى.

وتوقع مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن يكون الطقس نهار اليوم مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة.

وقال القراوي إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 18 و20 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون باردا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و20 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 4 و6 درجات مئوية ويكون البحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين 1 و 2 قدم.

وبين أن الطقس نهار يوم غد الجمعة يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس ليل غد يكون باردا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 7 و 9 درجات مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وقال القراوي إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار السبت تتراوح ما بين 22 و24 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون باردا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و13 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.