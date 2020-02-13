رسميا.. زياش إلى تشلسي

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الخميس، اتفاقه رسميا مع نادي تشلسي الإنجليزي على رحيل لاعبه الدولي المغربي حكيم زياش وانضمامه لصفوف البلوز، بنهاية الموسم.

وأكد أياكس أن قيمة صفقة انتقال حكيم زياش ، الذي يرتبط بعقد مع الفريق الهولندي حتى صيف 2022، تبلغ 40 مليون يورو، مع بعض المتغيرات الإضافية.

وانهى الإعلان أياما من التكهنات بشان مصير اللاعب المغربي البالغ من العمر 26 عاما، الذي انضم إلى أياكس أمستردام عام 2016 منتقلا من فريق تفنتي مقابل 12 مليون دولار.

يشار إلى أن القانون يمنح للأندية إمكانية إجراء الصفقات خارج فترة فتح باب الانتقالات الشتوية في الدوري الإنجليزي وتوقيعها، غير أنه يمنع تسجيل اللاعبين في أنديتهم الجديدة قبل إعادة فتحها في فترة الانتقالات الصيفية.

ويشتهر زياش بمهارات المراوغة وتمريرات المسافات الطويلة الدقيقة، ونجح في تسجيل 49 هدفا في 160 مباراة رسمية مع أياكس، منذ أن لعب لأول مرة بقميص النادي الهولندي، يوم 11 سبتمبر 2016 ضد فيتيسه آرنهايم.

وسطع نجم زياش، الذي بدأ مسيرته مع هيرينفين الهولندي بين موسمي 2012 و2014، بشدة مع أياكس، في الموسم الماضي، عندما قاد فريقه للفوز بلقب الدوري وكأس هولندا، بالإضافة إلى بلوغ الفريق الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ، بعدما إطاح ريال مدريد ويوفنتوس.

الجدير بالذكر أن فريق أياكس يعتبر واحدا من أكثر الفرق التي “تفرخ” المواهب المحلية قبل انتقالها إلى أندية أوروبية كبيرة، مثلما هو الحال مع المدافع ماتيس دي ليخت الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، وزميله فرانكي دي يونغ الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني.