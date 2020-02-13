تغلب نادي (العربي) على نظيره (كاظمة) بثلاثة اهداف نظيفة في انطلاق منافسات الجولة ال14 من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري – إس تي سي).

شهد الشوط الاول من اللقاء الذي اقيم على استاد صباح السالم افضلية واضحة للعربي ليسجل هدفين من ركلتي جزاء نفذهما السنوسي الهادي في الدقيقة ال29 وتشافي توريس في الدقيقة ال33.

في الشوط الثاني واصل لاعبو (العربي) تألقهم لينجحوا في تسجيل الهدف الثالث عبر المحترف سيدرك هنري في الدقيقة ال58 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع (العربي) رصيده الى 21 نقطة في حين توقف رصيد (كاظمة) عند 22 نقطة.

وتستكمل الجولة ال14 منافساتها يوم غد الجمعة بلقاء (النصر) مع (الشباب) و(التضامن) مع (السالمية).