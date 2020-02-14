تقام اليوم الجمعة مباراة كأس السوبر الافريقي لكرة القدم بين نادي الزمالك المصري ونظيره الترجي التونسي في الساعة السابعة مساء على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة.

وينظم الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) مباراة كأس السوبر الافريقي منذ عام 1993 وهي عبارة عن مباراة تقام كل عام في شهر يناير او فبراير بين الفائز بدوري ابطال افريقيا والفائز بكأس الاتحاد الافريقي (الكونفدرالية).

وحصد الزمالك بطولة كأس الاتحاد الافريقي (الكونفدرالية) للموسم الماضي فيما احرز الترجي بطولة دوري الابطال ليلتقيا في السوبر الافريقي سعيا وراء فرض الهيمنة الكروية على القارة الافريقية.

ووصل الفريقان الى كأس السوبر بعد ان فاز الزمالك على نظيره نادي نهضة بركان المغربي في نهائي (الكونفدرالية) وفوز الترجي على نظيره نادي الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا.

ويدخل الزمالك بحثا عن لقبه (السوبر) الرابع بعد ان احرز اللقب اعوام 1994 و1997 و2003 ويسعى الترجي للفوز بثاني القابه اذ حصد لقبه الوحيد عام 1995 فيما يعتبر النادي الاهلي المصري الاكثر فوزا باللقب برصيد ستة القاب.

وأكد مدرب نادي الترجي التونسي مجدي تراوي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن فريقه استوعب الدرس جيدا بعد هزيمته في مباراة السوبر الأفريقي امام نظيره الرجاء المغربي العام الماضي.

واوضح تراوي أن الفريق سيبذل كل ما بوسعه من أجل التتويج باللقب “الذي يحتاجه الفريق بشدة” مشددا على التركيز التام في المباراة لانها مباراة من 90 دقيقة ولا مجال للتعويض.

ومن جانب آخر اعلن مدرب نادي الزمالك المصري باتريس كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي قبوله التحدي في هذه المباراة ومنافسة نظيره الترجي على لقب (السوبر) موضحا ان اللقب القاري يمثل اهمية كبيرة للنادي وللجمهور.

وقال كارتيرون انه سيتناول المباراة بالتحفيز وبث روح الحماسة للاعبين مؤكدا ان الجميع سيشاهدون كرة قدم افريقية على مستوى فني عال.

ويمنح الفائز بالسوبر الافريقي جائزة مالية قدرها 100 الف دولار فيما يحصل المركز الثاني على 75 الف دولار.

وتأتي استضافة الدوحة لمباراة كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية على التوالي وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحاد القطري والاتحاد الافريقي للقدم والتي تنص ايضا على استضافة الدوحة لنسختي 2021 و2022.

وتتأهب الدوحة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 من خلال تنظيم اكبر وافضل البطولات الرياضية الكروية مثل كأس الخليج العربي في نوفمبر وديسمبر الماضي وكأس العالم للاندية ديسمبر الماضي.

يذكر ان نادي الرجاء المغربي فاز بالنسخة الاخيرة للسوبر بعد تغلبه على نظيره الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف في العاصمة القطرية الدوحة.

وبدأ كأس السوبر الافريقي عام 1993 بين النادي الفائز بدوري ابطال افريقيا والنادي الفائز بكأس افريقيا للاندية الفائزة بالكؤوس الى عام 2004 ثم أصبحت منذ عام 2005 بين النادي الفائز بدوري ابطال افريقيا والنادي الفائز بكأس (الكونفدرالية) الافريقي لتحديد بطل أبطال القارة.