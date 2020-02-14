الحركة التقدمية تحمّل “السكنية” والشركة المنفذة لمشروع “المطلاع” مسؤولية سقوط الضحايا والمصابين

تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن خالص تعازيها لأهالي العمال الذين سقطوا ضحايا في الحادث المأساوي جراء انهيار جزء من مشروع مدينة المطلاع السكنية، كما تتقدم بمشاعر المواساة إلى العمال المصابين وتتمنى لهم الشفاء.

وتحمّل الحركة التقدمية الكويتية الشركة المنفذة للمشروع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية المسؤولية عن هذا الحادث الأليم، الذي وقع بسبب الإهمال والتقصير في توفير متطلبات الأمن والسلامة للعاملين في المشروع، وهذا ما يُعد استهتاراً مرفوضاً بأرواح البشر، ما يتطلب محاسبة المسؤولين عن ذلك، وتعويض أهالي الضحايا وكذلك المصابين، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وفي السياق ذاته فإن الحركة التقدمية الكويتية تؤكد تضامنها مع الإضراب العمالي الذي قام به عدد من العمال في هذا المشروع احتجاجاً على الاستهتار بحياتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم وعدم صرف أجورهم لأكثر من شهرين، وهو الأمر الذي تتحمله شركة المقاولات المعنية وكذلك المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية صاحبة المشروع، بالإضافة إلى تقصير هيئة القوى العاملة، حيث تكرر هذا الأمر ويتكرر في العديد من شركات المقاولات الكبرى التي يتعرض عماله من الوافدين إلى أبشع أنواع الاستغلال والتعسف والحرمان.

وتنتقد الحركة التقدمية الكويتية الاتحاد العام لعمال الكويت لتقصيره وتهاونه في الدفاع عن حقوق العمالة الوافدة في الكويت، وتطالبه وتطالب عموم الحركة النقابية العمالية الكويتية بالالتزام بواجب التضامن العمالي مع إخوتهم العمال الوافدين.

١٤ فبراير ٢٠٢٠