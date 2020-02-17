وافق المجلس البلدي الكويتي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة أسامة العتيبى على تخصيص موقع لتجميع الاطارات في منطقة السالمي بمساحة 6ر1 مليون متر مربع.

كما وافق البلدي على اعتماد دراسة الجدوى بانشاء المناطق الاقتصادية (العبدلي والنعايم والوفرة) كما وافق على توحيد نسب البناء بالمناطق الحرفية.

ووافق على انشاء مدارس خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الجهراء فيما رفض طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن الموافقة على الاستثمار بحديقة السد في منطقة الشعب.

ووافق أيضا على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تغيير استعمال موقع صالة احتفالات واقعة في مركز ضاحية الشعب الى نشاط الجملة والتموين كما وافق على طلب الهيئة العامة للرياضة على ضم مساحة مواقف السيارات السطحية المجاورة لموقع نادي السالمية.

كما وافق البلدي على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن الموافقة على اعطاء حق الادارة والصيانة للقطاع الخاص خلال فترة الاستثمار لمواقف السيارات المتعددة الادوار في مختلف مناطق الكويت وتحفيز القطاع الخاص لبناء مواقف السيارات متعددة الادوار بالمشاركة مع الدولة حسب اشتراطات وقوانين ولوائح وزارة المالية.

ووافق البلدي على اعفاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري من دفع الرسوم مقابل المعلومات الطبوغرافية.

ووافق كذلك على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص وتسليم وتثبيت مسارات للكيبلات لتغذية محطة التحويل الرئيسية في منطقة تيماء في محافظة الجهراء كما وافق المجلس على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية توسعة موقع مسجد مخصص على طريق الصليبية بمحافظة الجهراء.

وحول موضوع العربات المتنقلة قال نائب المدير العام للبلدية لشؤون محافظتي الفروانية والاحمدي فيصل صادق في كلمة له بالجلسة ان البلدية قامت بمخالفة العربات الموجودة في الطرقات مؤكدا تلقيها خطابات من وزارة الداخلية بازالة بعض العربات لتسببها باختناقات مرورية.

وأضاف صادق أن البلدية قامت بازالة بعض العربات المتنقلة ورصدها ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة من أجل ايجاد حل آخر يعالج هذه السلبية خاصة أنها هي الجهة المخولة باصدار التراخيص المتعلقة بالعربات المتنقلة مؤكدا العمل على توفير مواقع جديدة بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد التحرير.