انطلقت منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة في السعودية اليوم الاثنين بمشاركة 16 منتخبا من ضمنها منتخب الكويت وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل.

وافتتحت البطولة بلعب مباراتين في التوقيت نفسه جمعت الاولى منتخبي العراق وتونس على ملعب (سعود بن جلوي) في مدينة (الخبر) فيما التقى منتخبا المغرب والبحرين في الثانية على ملعب نادي (الرياض) في مدينة (الرياض).

ويستهل منتخب الكويت اولى مبارياته في البطولة اليوم في تمام الساعة 50ر17 (بالتوقيت المحلي) عندما يلتقي نظيره المنتخب الموريتاني على ملعب (سعود بن جلوي) في مدينة (الخبر) فيما سيتقابل منتخبا مدغشقر وجيبوتي على ملعب نادي (الرياض) الساعة السادسة من مساء اليوم.

وقسمت المنتخبات الى اربع مجموعات تضم الاولى الكويت والعراق وتونس وموريتانيا فيما ضمت الثانية المغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر وجمعت المجموعة الثالثة السعودية وفلسطين والجزائر ومصر بالإضافة إلى منتخبات المجموعة الرابعة وتشمل السودان وليبيا والإمارات والسنغال.

وستنظم على هامش البطولة التي تقام بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة السعودية ورش عمل طبية وفنية إضافة إلى دورات للاعلاميين في التنظيم والتنسيق الإعلامي في الرياض والدمام.

وتعتبر هذه النسخة السادسة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة والتي انطلقت عام 1983.

وحاز منتخب تونس لقب البطولة حينما فاز على المنتخب السعودي في النسخة الاخيرة التي استضافها الاردن عام 2012.