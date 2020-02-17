حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 18 فبراير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
18 فبراير 2020
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 38 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 26°
الحرارة الصغرى: 15°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5   قدم.
أضف تعليق