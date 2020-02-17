استهل منتخب الكويت لكرة القدم تحت 20 سنة مشاركته في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة في السعودية بخسارة من نظيره الموريتاني بهد فين دون رد.

واستطاع المنتخب الموريتاني التقدم في الشوط الاول من المباراة التي اقيمت في ملعب (مدينة الامير سعود بن جلوي) في (الخبر) بهدف سجله لاعبه يوسف راو في الدقيقة 26 فيما لم يصل المنتخب الكويتي لشباك الحارس الموريتاني الا مرتين ألغاهما الحكم بداعي التسلل والاخرى بداعي الخطأ.

وبدأ المنتخب الكويتي الشوط الثاني بأفضلية بالاستحواذ على الكرة الا انه لم ينجح في هز الشباك الموريتانية الا مرة ألغاها ايضا حكم المباراة بداعي الخطأ على اللاعب الكويتي بينما استطاع الفريق الموريتاني تسجيل هدفه الثاني بعد تمريرة عرضية اودعها مدافع منتخب الكويت في مرماه بالخطأ لتستمر المباراة بين أخذ ورد اعتمد فيها المنتخب الموريتاني على الهجمات المرتدة وتسكير منطقة الدفاع حتى صافرة نهاية المباراة.

وبذلك تصدر المنتخب الموريتاني ترتيب المجموعة بفارق الاهداف عن المنتخب العراقي الذي فاز في وقت سابق اليوم على نظيره التونسي بهدفين مقابل هدف.

وتستمر منافسات البطولة التي انطلقت اليوم حتى الخامس من مارس المقبل بمشاركة 16 منتخبا وتقام مبارياتها في مدن (الرياض) و(الدمام) و(الخبر).