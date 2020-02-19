تنطلق منافسات النسخة ال58 من بطولة كأس سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لكرة القدم يوم غد الخميس بمشاركة 15 ناديا وتقام بنظام خروج المغلوب.

واسفرت القرعة التي اقامها الاتحاد الكويتي لكرة القدم في نوفمبر الماضي بحضور ممثلي الاندية المحلية عن تقسيم الفرق الى مجموعتين ضمت الاولى الكويت والصليبيخات وخيطان والتضامن وكاظمة واليرموك والساحل والفحيحيل فيما ضمت الثانية اندية الجهراء وبرقان والعربي والنصر والشباب والقادسية والسالمية.

وتقام في اليوم الاول مباراتان تجمع كاظمة مع النصر والساحل مع القادسية فيما يواجه الصليبيخات بعد غد الجمعة نظيره الجهراء والتضامن يلاقي العربي ويواجه خيطان يوم السبت نظيره برقان والفحيحيل يلتقي السالمية ويختتم الدور التمهيدي يوم الاحد بمواجهة اليرموك مع الشباب.

وبحسب نظام المسابقات يشارك نادي الكويت مباشرة في دور الثمانية على باعتباره (حامل اللقب) للموسم الماضي.

وانطلقت مسابقة كأس سمو أمير البلاد لكرة القدم في الموسم الرياضي (1961 – 1962) وحقق القادسية لقبها 16 مرة ثم العربي 15 مرة ونادي الكويت (حامل اللقب) 14 مرة فيما نال كاظمة لقب البطولة سبع مرات وأحرز كل من السالمية واليرموك اللقب مرتين ونادي الفحيحيل مرة واحدة.