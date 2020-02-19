اعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاربعاء انه سيتم تطبيق خدمة تجديد اقامات العمل الاهلي طبقا للمادة (18) الكترونيا ابتداء من الاول من مارس المقبل.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الاقامة بالوزارة اللواء طلال معرفي في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان هذه الخدمة تقدم استكمالا لميكنة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الامنية وبعد نجاح مشروع تجديد اقامات العمالة المنزلية طبقا للمادة (20) الكترونيا.

وأضاف انه سيتم تخصيص قاعة بالادارة العامة لشؤون الاقامة يوم الاحد المقبل لاستقبال طلبات الشركات والمؤسسات التجارية وشرح كيفية تجديد الاقامة مادة (18) الكترونيا للمراجعين.

وذكر انه على ممثلي الشركات الذين يحملون الصفة القانونية أو ممن لهم صفة رسمية احضار نموذج الطلب من الشركة او المؤسسة التجارية والرقم الموحد والايميل الخاص بها أو ايميل المفوض له استخدام نظام التشغيل.

واشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية لإنجاح المشروع مؤكدا استمرار التعاون بين المؤسسة الامنية وجهات البلاد كافة لاستكمال ميكنة خدمات شؤون الاقامة.

ولفت الى انه في الفترة القادمة سيتم اطلاق خدمة تجديد لحاملي الاقامة بالقطاع الحكومي مادة (17)الكترونيا وربط الادارة العامة لشؤون الاقامة مع جميع الوزرات والجهات الحكومية.

ودعا معرفي المواطنين والمقيمين للاستفادة من موقع وزارة الداخلية في خدمات الاونلاين التي تقدمها الادارة العامة لشؤون الاقامة وكل القطاعات الامنية توفيرا للجهد والوقت وسرعة الانجاز.