هل تتمتع البنوك بنفوذ أكبر من الأفراد؟

بعد صدور حكم محكمة الجنايات قبل أسبوع بإحالة مسؤولة في أحد البنوك المحلية للمحاكمة الجزائية بتهمة تزوير محضر اقرار بمافي الذمة بعد شكوى تم تحريكها من أحد المحامين يتردد تساؤل مستحق عن آلية الرقابة على الإقرارات الرسمية الصادرة من بعض البنوك..؟!

كما يتردد تساؤل أكبر : ما مدى مصداقية ما يصدر عن بعض البنوك بوجه عام من كتب ومطالبات وتقييمات واقرارات..؟ وهل تتمتع البنوك بنفوذ أكبر من الأفراد؟

وعلمت أن هذه المحاكمة ستكشف مستندات ربما تشكل صدمة للجميع.