اشاد ولي العهد نائب رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بجهود شركة (ارامكو) السعودية في تطوير حقل (الجافور) بالمنطقة الشرقية والذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب وغير التقليدي يتم اكتشافه بالمملكة بحجم استثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الجمعة ان ولي العهد الامير محمد بن سلمان وجه خلال ترؤسه اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030.

وأشار الامير محمد بن سلمان إلى أن تطوير الحقل سيحقق طوال 22 عاما من بداية تطويره دخلا صافيا للحكومة بنحو 6ر8 مليار دولار سنويا ويرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بنحو 20 مليار دولار سنويا ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها.

وقال ان ذلك سيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول حيث سيؤدي تطوير الحقل إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محليا ويدعم من سجلها في حماية البيئة واستدامتها.

وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي واستغلال الميزات النسبية في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي.

واوضحت (واس) ان حقل (الجافور) يأتي بطول 170 كيلومترا وعرض 100 كيلومتر ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.

ولفتت الى ان مراحل تطوير الحقل ستؤدي إلى تزايد إنتاجه من الغاز تدريجيا ليصل عند اكتمال تطويره إلى 2ر2 تريليون قدم مكعبة عام 2036 تمثل نحو 25 بالمئة من الإنتاج الحالي.

واضافت انه بسبب خاصية الحقل سيكون قادرا على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميا من الإيثان تمثل نحو 40 بالمئة من الإنتاج الحالي ونحو 500 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34 بالمئة من الإنتاج الحالي.