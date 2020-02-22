تنطلق منافسات بطولة كأس الاتحاد الكويتي ال54 لكرة السلة للموسم الرياضي الحالي (2020/2019) غدا الأحد بمشاركة 13 ناديا محليا وذلك بإقامة خمس مباريات ضمن الدور الأول للبطولة وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل.

وتجمع المباريات الافتتاحية للبطولة التي تقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة كلا من الجهراء مع كاظمة والتضامن مع برقان والقرين مع الساحل كما يلتقي الصليبخات مع العربي واليرموك مع النصر على أن تتوالى باقي المباريات تباعا حتى ختام البطولة علما ان اندية الكويت (حامل اللقب) والقادسية والشباب ستبدأ البطولة من دور الثمانية.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة خليل ابراهيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان نظام منافسات الكؤوس التي يقضي بخروج الفريق الخاسر من مباراة واحدة يضفي إثارة وندية كبيرة على المباريات متمنيا ان تسود الروح الرياضية جميع مباريات البطولة.

واكد ابراهيم ان الاتحاد اتم استعداداته الفنية والتنظيمية لانطلاق هذه البطولة لضمان سيرها بما هو مخطط له مشيدا بتعاون الاندية التي منحت الاتحاد صالاتها لاقامة المباريات ما يسهل كثيرا عمل الاتحاد الساعي لانجاح مسابقاته المختلفة.

وذكر انه بعد ختام هذه البطولة مباشرة سيبدأ المنتخب الكويتي الاول استعداداته لخوض منافسات الدورة الخليجية للالعاب التي ستقام في البلاد في ابريل المقبل معربا عن امله بان تظهر المباريات بمستوى فني جيد.

يذكر ان سبعة اندية فازت بلقب هذه البطولة في تاريخها اذ يعد نادي القادسية الأكثر حصولا على الكأس ب25 مرة ثم الكويت 12 مرة فالعربي 9 مرات ثم كاظمة 3 مرات كما نال الجهراء البطولة مرتين فيما احرز الساحل والنصر البطولة مرة واحدة لكل منهما.