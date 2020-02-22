حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 23 فبراير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .

الحرارة العظمى: 27°

الحرارة الصغرى: 11°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 5 قدم.