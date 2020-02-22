محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 23 فبراير 2020

منذ دقيقة واحدة
أضف تعليق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
23 فبراير 2020

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .

الحرارة العظمى: 27°
الحرارة الصغرى: 11&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 5 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق