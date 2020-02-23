شبح انتهاء الموسم يطارد هازارد

أصدر نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا حول الإصابة التي تعرض لها البلجيكي إيدين هازارد، خلال مباراة ليفانتي أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الليجا.

وقال النادي في البيان الرسمي، الذي نشره الموقع الإلكتروني: “بعدما خضع هازارد للفحوصات الطبية اليوم، تم تشخيص إصابته بشق في عظمة الشظية اليمنى، وفي انتظار التطورات”.

وخرج هازارد من أرض الملعب وهو يشعر بالألم بعد التحامه مع خورخي ميرامون لاعب ليفانتي، ووضع ضمادة على قدمه أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

وتلقى ريال مدريد الخسارة بهدف دون رد، ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة، قبل لقاء الكلاسيكو في الجولة المقبلة.

وأكدت الصحف الإسبانية أن هازارد سيغيب على الأقل لمدة شهرين.

أما صحيفة “ماركا” فقالت إن موسم هازارد انتهى تقريبا.