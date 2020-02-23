حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 24 فبراير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 28°

الحرارة الصغرى: 15°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.