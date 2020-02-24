“التجارة” الكويتية تحظر تصدير وإعادة تصدير مستلزمات فحص فيروس #كورونا

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اليوم الاثنين قرارا حظر بموجبه تصدير وإعادة تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكل أنواعها ومستلزمات فحص فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن القرار شمل حظرا مؤقتا لتصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح التي تحتوي على كلوروهكسيدين الكحول الاثيلي كما تضمن حظر القفازات الطبية واللبس الوقائي للجسم والأحذية.