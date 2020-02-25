أعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء إلغاء جميع الفاعليات والإحتفاليات في أسواق المباركية والتي سبق الإعلان عنها بمناسبة الأعياد الوطنية وذلك كإجراء احترازي حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين للوقاية من الإصابة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19). وقالت ادارة العلاقات العامة بالبلدية في بيان صحفي إن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء جميع الفعاليات والاحتفالات الخاصة بالأعياد الوطنية وذلك كإجراء احترازي في إطار التدابير اللازمة للوقاية من فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19).

ودعا البيان المواطنين والمقيمين الى التجاوب مع هذا الإجراء الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة وطنية عامة.