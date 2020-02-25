دعت سفارة الكويت لدى العراق اليوم الثلاثاء رعاياها الى الاتصال بها لتسهيل عودتهم الى البلاد بعد تسجيل عدد من حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) هناك.

وحثت السفارة في بيان جميع المواطنين الكويتيين الموجودين داخل الاراضي العراقية على التواصل معها حتى يتسنى للسفارة تقديم ما يحتاجونه من مساعدة وترتيب الاجراءات اللازمة لتسهيل عودتهم بالسرعة الممكنة.

وعرضت السفارة رقمي الهاتف ( 07802604123) و(07810188818 ) للاتصال بها من داخل العراق .

وكانت وزارة الصحة العراقية قد اعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل اربع اصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لترتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد الى خمس إصابات.