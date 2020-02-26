أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) في البلاد إلى 12 حالة حتى الآن وذلك إثر تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحالة الجديدة المسجلة هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن “جميع الحالات مستقرة ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19).