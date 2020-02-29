المنبر الديمقراطي: تأسيس جهاز لإدارة الأزمات والكوارث

أكد رئيس المكتب القانوني بالمنبر الديمقراطي الكويتي علي بوشهري أن الأوضاع الصحية بالبلاد غير مستقرة في ظل تداعيات فيروس كورونا، مشيدا بجهود منتسبي القطاعات الحكومية ذات الصلة، مفيداً أن دعوة المتطوعين لسد الفجوات في مختلف الإدارات الحكومية ذات دلالة إيجابية للمسؤولية الاجتماعية التي يتحملها الكويتيون عند الأزمات.

الجهاز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث

وأمام تعقيدات ومتطلبات مواجهة الأزمة دعا بوشهري إلى ضرورة تشكيل جهاز خاص لإدارة الأزمات والكوارث مكون من الشخصيات الفنية المختصة ومن التي تملك القدرة والكفاءة على حمل هذه المسئولية الوطنية بعيدا عن الاختيارات العشوائية والإرضاءات الفاشلة عمليا.

الامتناع عن تشجيع الطرح الطائفي

وأضاف عضو الأمانة العامة بالمنبر الديمقراطي الكويتي علي بوشهري أن الأوبئة والأمراض لا تعرف دين أو مذهب وأن الخطاب الفئوي والطائفي مرفوض بكافة الأحوال لا سيما في هذه الفترة المفصلية، داعياً الجميع الامتناع عن تشجيع الرسائل الطائفية.

نتمنى نجاح خطط الحكومة في مكافحة كورونا

وقال علي بوشهري أن المنبر الديمقراطي الكويتي يتمنى الشفاء لجميع المصابين وأن تتكلل الخطط الحكومية الرامية لتقليل انتشار الفيروس بالنجاح، مهيبا بكافة المواطنين الالتزام بالتعليمات الرسمية فيما يخص إجراءات الحجر والعزل والوقاية.