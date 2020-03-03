أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية اليوم الثلاثاء إغلاق (حديقة الحيوان) حتى إشعار آخر وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والحد من انتشاره.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الإغلاق يأتي تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء الكويتي الخاصة بتجنب التجمعات للحد من انتشار العدوى وبناء على مصلحة العمل وحرصا على سلامة الزوار.