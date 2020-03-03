دعت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء إلى ضرورة التقيد بوسائل الوقاية الصحية الشخصية في صالونات الحلاقة والنوادي الصحية الرياضية والاجتماعية وفي المقاهي.

وأكدت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حرصها على مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في المجتع في ظل الوضع الصحي العالمي.

وشددت على العاملين في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية والنوادي الصحية والرياضية والاجتماعية بتوفير بيئة صحية وذلك باستخدام وسائل الوقاية الشخصية كالقفازات والمطهرات والمعقمات.

وأشارت كذلك إلى ضرورة التنبيه بمنع جميع المقاهي من تداول النرجيلة (الشيشة) في الوقت الراهن حتى تقييم الوضع الصحي بالبلاد.