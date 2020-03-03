حثت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية مراجعيها على “إنجاز معاملاتهم إلكترونيا” وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مؤكدة في الوقت نفسه “الاستمرار في استقبال المراجعين بالمبنى الرئيس والفروع”.

وقالت (التأمينات) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إنه إلى جانب استقبالها المراجعين في المبنى الرئيس والفروع ومن منطلق حرصها على الأخذ بكافة سبل السلامة للحد من انتشار العدوى فإنها تنصح المراجعين ب”إنجاز معاملاتهم عن طريق خدمات المؤسسة الإلكترونية في موقعها على شبكة الإنترنت وتطبيقها (ذخر) على الهواتف النقالة”.

وأوضحت أنه “يمكن صرف معاش مقدم وسبعة أضعاف صافي المعاش التقاعدي وكذلك الدفع الإلكتروني للمؤمن عليهم بالباب الخامس ولصاحب العمل بالإضافة إلى عمل مقاصة لاستبدالات صاحب المعاش”.

ولفتت إلى أنه يمكن أيضا “طلب شهادات من خلال أجهزة المؤسسة المتواجدة في مبناها الرئيس والفروع ومراكز الخدمة في منطقة الصديق والصندوق الوطني في منطقة المنصورية”.

وذكرت أنه سعيا منها لتقديم أفضل الخدمات بما يصب في مصلحة المراجعين فإنها تقوم ب”طرح وتطوير المزيد من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة التي من شأنها توفير الوقت والجهد”.