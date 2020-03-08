أكدت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية عدم تأثر منتجاتها بشكل مباشر من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) اذ تقوم بتوصيل منتجاتها للعملاء بسيارات تخضع للتعقيم اليومي والكشف المستمر من قبل فريق الجودة لديها.

واوضحت الشركة في بيان صحفي بمناسبة انعقاد اجتماع جمعيتها العمومية اليوم الاحد بنسبة حضور بلغت 7ر71 في المئة ان هناك سلسلة اجراءات روتينية يقوم بها فريق الجودة لديها لتطبيق اعلى إجراءات الجودة في التصنيع والتخزين والنقل والتوزيع.

واضافت “هناك شحنات متتالية لتوريد الاغنام من الدول المصدرة وبشكل مستمر لتغطية حاجة السوق”.

ولفتت الى وجود اجراءات روتينية موجودة من قبل ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) اذ يتم تعقيم السفينة بمواد خاصة للتخلص من البكتيريا قبل تحميل الماشية للحفاظ على الماشية خلال رحلتها من البلد المصدر لدولة الكويت والتي قد تستغرق 14 يوما او أكثر.

ونقل البيان عن رئيس مجلس ادارة الشركة بدر السبيعي قوله ان هناك مجموعة انجازات ونشاطات واعمال تم تنفيذها خلال 2019 ستسهم في رفع وتطوير اداء الشركة خلال السنوات القادمة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة اسامة بودي بأن عام 2019 كان عاما استثنائيا اذ حيث تم خلاله تأسيس شركة تابعة بنسبة 100 في المئة في جنوب افريقيا.

واضاف بودي ان الشركة حققت اداء تشغيليا ايجابيا اذ ارتفعت كمية المبيعات الخارجية والمحلية بنسبة 6ر32 في المئة.

يذكر ان (المواشي) شركة كويتية مساهمة عامة اسست عام 1973 وتعمل على نقل وتوزيع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة وهي مدرجة في بورصة الكويت.