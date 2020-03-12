حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 13 مارس 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .

الحرارة العظمى: 31°

الحرارة الصغرى: 12°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

عالي الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 7 قدم.