حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 13 مارس 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
13 مارس 2020
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .
الحرارة العظمى: 31°
الحرارة الصغرى: 12°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 قدم.
ليلاً:
عالي الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 7   قدم.
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