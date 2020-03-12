محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 13 مارس 2020

منذ 47 ثانية
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
13 مارس 2020

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .

الحرارة العظمى: 31°
الحرارة الصغرى: 12&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
عالي الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 7 &#160 قدم.

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