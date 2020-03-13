“درون ناطقة” لمواجهة انتشار كورونا بالكويت

بدأت السلطات الكويتية باستخدام الطائرات من دون طيار “درون” قادرة على “مخاطبة” الناس، وذلك لفض التجمعات ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طائرة مسيرة تحلق فوق تجمع لآسيويين في مدينة الكويت، تطلب منهم بلغات مختلفة، من خلال ميكروفون، فض التجمع حفاظا على سلامتهم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، الجمعة، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 100.

وفي محاولة لكبح انتشار الفيروس في البلاد، أعلنت الحكومة الكويتية سلسلة إجراءات، شملت إيقاف صلاة الجماعة في المساجد، من بينها صلاة الجمعة، والاكتفاء بالأذان فقط.

وتقول وزارة الصحة الكويتية إن 5 حالات تماثلت للشفاء، فيما لا تزال بقية الحالات تعالج في المستشفيات منها 4 حالات في العناية المركزة.

وأضافت أن 15 إصابة بفيروس ” كورونا ” الذي يسبب التهاب رئويا حادا، مرتبطة بالسفر إيران، التي باتت بؤرة تفشي الفيروس في المنطقة.

وفي وقت سابق، أوقفت الكويت جميع الرحلات الجوية التجارية وقررت إغلاق المطاعم والمقاهي.

كما أعلنت السلطات عطلة عامة في البلاد من 12 حتى 26 مارس، على أن يستأنف العمل في 29 مارس، باستثناء الهيئات التي تقدم خدمات حيوية.