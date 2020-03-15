أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد قرارين وزاريين رقمي (70) و(71) ألغت بموجبهما تراخيص شركتين أقامتا مزادات في سوق السمك أمس السبت مخالفتين بذلك قرارا سابقا بإلغاء كل المزادات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذين القرارين جاءا بعد أن قامت الوزارة أمس بإغلاق الشركتين مضيفة أن هذه القرارات تأتي بناء على توجيهات مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات والاختلاط التي تساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشددت على احترام التعاميم والقوانين الصادرة وعلى أنها لن تسمح بتجاوزها وستظل مراقبة لكل ما من شأنه حماية المستهلك خصوصا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعاميم الصادرة من مجلس الوزراء لمواجهة الفيروس.

وأكدت أن المطلوب تطبيق التعاميم كافة بما فيها التعاميم الخاصة بإيقاف المزادات وأنها لن تسمح بمخالفتها تحت أي ظرف وتطبيق التعميم رقم 4/2020 واجب النفاذ لتهيئة بيئة صحية وقائية.