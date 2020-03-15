حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 16 مارس 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 26°

الحرارة الصغرى: 13°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.