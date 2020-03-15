حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 16 مارس 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأثنين
16 مارس 2020
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 26°
الحرارة الصغرى: 13°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
أضف تعليق