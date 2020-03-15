محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 16 مارس 2020

منذ 31 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
16 مارس 2020

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 26°
الحرارة الصغرى: 13&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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