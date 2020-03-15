الكويت .. 400 ألف جهاز للفحص السريع لفيروس كورونا تدخل الخدمة الاربعاء

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د.عبدالله البدر عن وصول 400 الف جهاز للفحص السريع لفيروس كورونا.

وقال البدر في تصريح لـ«الجريدة.» أن هذا الجهاز سيدخل الخدمة يوم الأربعاء القادم ويمكنه معرفة نتيجة سلبية او إيجابية الفيروس خلال من 5 الي 10 دقائق وهو شبيه بفحص الحوامل.

وأضاف انه يتم اخذ عينه من دم الشخص لفحصها َمعرفة ما إذا كانت العينة سلبية او إيجابية.

وقال البدر ان الوزارة طرحت ممارسة لتوريد مليون فحص وتم التعاقد مع إحدى الشركات لتوريد 400 الف جهاز وهو مايدخل الخدمة يوم الأربعاء.

وشدد على أن هذا الجهاز سيكون متاحا للجميع سواء للكويتيين او المقيمين وتم اختياره وفقا للمعايير العالمية وموافقة قطاع الصحة العامة.

المصدر : الجريدة