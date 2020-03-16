حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 17 مارس 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
17 مارس 2020
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة .
ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية .
الحرارة العظمى: 29°
الحرارة الصغرى: 13°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7   قدم.
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