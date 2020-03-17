حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 18 مارس 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
مائل للبروده والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .
الحرارة العظمى: 25°
الحرارة الصغرى: 16°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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