محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 18 مارس 2020

منذ ساعة واحدة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
18 مارس 2020

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للبروده والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .

الحرارة العظمى: 25°
الحرارة الصغرى: 16&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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