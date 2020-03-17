حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 18 مارس 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

مائل للبروده والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .

الحرارة العظمى: 25°

الحرارة الصغرى: 16°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.