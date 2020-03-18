الناشط بندر الهاجري يقترح حملة لتدريب ١٠٠٠ ممرض

اقترح الناشط بندر الهاجري حملة لتدريب ألف ممرض تحسباً لأي تصاعد خطير في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وتتلخص الفكرة حسب قوله بتشكيل خلايا بشرية تكون جاهزة لمواجهة أسوأ الظروف وتستطيع التعامل مع المصابين والمشتبه بهم. على أن يكون لديهم قدرة جيدة في طرق العزل والحجر.

إضافة إلى تجهيز المدارس بحيث لو احتاجت الدولة عزل أي منطقة في الكويت، يكون المحجر منها وفيها.

ويتم تجهيز المتدربين والممرضين داخل المدارس المختارة على أن تكون محجراً احترازياً احتياطياً لاختصار الوقت، وإذا ما لم نحتاج هذا الجيش من المتدربين وإن شاء الله لا نحتاجهم وتعدي الازمة على خير يكون ذلك عبارة عن توعية مجتمعية ضخمة الكل يستفيد منها.

تسجيل صوتي بصوت الناشط بندر الهاجري يشرح فيه اقتراحه