توافد عدد من المواطنين والمقيمين إلى بنك الدم للتبرع في لفتة وطنية وإنسانية منهم تلبية لنداء الوطن ومن باب المسؤولية الوطنية والمجتمعية التي تحتم علينا جميعا العمل من أجل الكويت وسط الظروف الراهنة.