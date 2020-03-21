أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إغلاقها سوقا مركزيا لم يلتزم بالقانون وقرارات الوزارة المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية بمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في حين تمت إعادة فتح محل تجاري التزم بإزالة المخالفات وتعهد بعدم تكرارها.

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إنها استقبلت أمس الجمعة 315 شكوى عبر الخط الساخن 135 في حين قامت فرق الطوارئ بالتدقيق والتفتيش على 402 صيدلية ومحل تجاري وبسطات للخضار للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير.

وذكرت أن الفرق التفتيشية حررت 37 محضر ضبط على عدد من المحال التجارية المخالفة ورصدت أسعار 120 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية وملاحم ومحلات بيع تمور وعطارة مشيرة إلى أنها راقبت 20 فرع تموين لمتابعة تسهيل عملية البيع ومراقبة ستة مخابز تابعة لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية للوقوف على سير العمل بها وتسهيل البيع.

وشددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة الالتزام بالقانون لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي وأن فرقها التفتيشية ستكون بالمرصاد لكل من تسوء له نفسه استغلال هذا الظرف.