قوى سياسية كويتية تعلم دعمها الكامل لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة

أصدرت قوى سياسية كويتية البيان التالي حول الاجراءات المتخذة من الحكومة في الآونة الأخيرة:

مع قيام مجلس الوزراء بفرض حظر التجول الجزئي تكون الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة وباء الكورونا العالمي قد دخلت منعطفاً حساساً يعتمد فيه نجاح تلك الجهود على التكامل والتعاون والوعي المتبادل بين الجهتين الرسمية والشعبية .

وأمام هذه الحقيقة فان القوى السياسية الموقعة ادناه تعلن دعمها الكامل لقرارات مجلس الوزراء بهذا الصدد ومنها الحظر الجزئي للتجول ، وتدعو جميع المواطنين والمقيمين الاعزاء للتقيد بتلك التعليمات بدقة وحرص وذلك للمصلحة العامة.

كما تدعو الجميع للتحلي بروح المسؤولية من خلال اتباع ارشادات وتعليمات الجهات الرسمية المعنية وفي طليعتها وزارة الصحة وطاقمها الطبي الذي مارس -الى جانب بقية اجهزة الدولة ومؤسساتها- ولا يزال دوراً بطولياً سيظل محفوراً في ذاكرة هذا الوطن الغالي .

لقد مرت الكويت طوال تاريخها القديم والحديث بتحديات كبرى وكان شعبها الكريم في جميع تلك التحديات يخرج بانتصارات جديده يضيفها لسجله الوطني والانساني المضيئ وذلك من خلال التوكل على الله تعالى و وحدة الكلمة والتكافل والتراحم وحس المبادرة المسؤولة التي نراها اليوم تتجسد – كما جسدها الاولون من قبل- من خلال مبادرة جميع فئات الشعب ومكوناته لتقديم كل ما في الوسع لايصال هذا الوطن الحبيب لبر الامان .

ومن هنا فإننا نطالب كذلك مجلس الامة الموقر

بممارسة دوره في رفع كفاءة فعالية أداء الأجهزة الحكومية ودعمها واستمرارها على مستوى الحدث من خلال ممارسة الرقابة الفاعلة ، مع التأكيد على أهمية استمرار جلسات المجلس وإصدار تشريعات تعالج الإشكاليات الحاصلة جراء أزمة كورونا الحالية .

كما نسجل بفخر واعتزاز دور دولة الكويت الانساني بمد يد المساعدة للدول المنكوبة بهذا الوباء الخطير وهو دور لطالما مارسته كويتنا الغالية حتى اصبح سمتها الغالبة بين الامم والشعوب .

نسأل الله عز وجل السلامة والعافية لوطننا الغالي و للمجتمع الانساني قاطبةً .

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه

٢٢-٣-٢٠٢٠م